За ходом выборов на Южном Урале следят общественники

Мобильные группы ОП работают по обращениям о нарушениях.

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В Челябинской области продолжают свою работу мобильные группы общественной палаты региона. При необходимости они выезжают в различные муниципалитеты. Сигналы, по данным представителей ОП, были сегодня, 13 сентября, в Копейске, Златоусте, Верхнем Уфалее, Кизильском районе и Тракторозаводском районе Челябинска. Информация либо была недостоверной, либо нарушения не повлияли на ход голосования.



Так, из Копейска поступил сигнал о том, что один из кандидатов разместил в городе агитационный плакат. В ОП выяснили, что на нём нет информации и проходящих выборах, а значит размещение не является нарушением. В Златоусте в УИКе № 73 был отработан сигнал, согласно которому члены комиссии неправильно отрывали красную ленту на сейф-пакете, делали это вместе с контрольной лентой. По данным общественников, это не повлияло на ход голосования. Также информация о нарушениях поступала и из других городов области.

«Общественная палата Челябинской области сегодня мобилизовала все свои ресурсы. Есть обращения, которые удалось быстро проверить, есть те, что пока в работе. Огромную помощь оказывают наши коллеги из муниципалитетов. Каждые несколько часов они докладывают о ситуации в своих территориях. На 14 часов дня наши мобильные группы уже провели 54 выезда, на „горячую линию“ принято 20 звонков. В обязательном порядке отрабатываем каждый сигнал»,— отметил руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Отметим, что все участки в единый день голосования будут работать до 20:00 по челябинскому времени.