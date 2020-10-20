Российскую Ассоциацию по связям с общественностью возглавил Евгений Минченко

Челябинец получил наибольшее количество голосов.

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Накануне Российская Ассоциация по связям с общественностью объявила результаты отчётно-выборного собрания. По его итогам новым президентом Ассоциации стал Евгений Минченко. Специалист набрал более 90% голосов принявших участие в голосовании членов РАСО.

Евгений Минченко имеет довольно большой опыт работы в сфере связей с общественностью и PR. После окончания исторического факультета Челябинского государственного университета в 1993 году он создал первое на Урале PR-агентство «New Image». Параллельно с работой в агентстве южноуралец поступил в аспирантуру Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ по специальности «Политическая психология», получив диплом в 1997 году. В 2001-2002 годах занимал пост президента Южноуральской ассоциации по связям с общественностью.

«В 2002 году Евгений Минченко стал заместителем генерального директора авиакомпании „Домодедовские авиалинии“ по связям с общественностью и органами государственной власти. С 2009 года является президентом коммуникационного холдинга „Минченко консалтинг“. С 2015 года является вице-президентом, председателем Комитета по политическим технологиям РАСО»,— рассказали в пресс-службе Российской Ассоциации по связям с общественностью.

Кроме того, Евгений Минченко является автором книги «Как стать и остаться губернатором», а также соавтором нескольких монографий. С 2019 года руководит Центром исследований политических элит ИМИ МГИМО МИД РФ.

Сама Российская Ассоциация по связям с общественностью является старейшей в России общественной организацией в сфере коммуникаций. Дата её основания — 1991 год. Ассоциация занимается вопросами развития инфраструктуры отрасли и защиты её интересов, а также вопросами развития кадрового потенциала. На протяжении 10 лет — с 2010 по 2020 годы — Ассоциацию возглавлял возглавлял руководитель Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов.