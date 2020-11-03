Южноуральские общественники приняли участие в форуме «Сообщество»

Особое внимание на мероприятии уделялось пандемии коронавируса.

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В Москве прошёл форум активных граждан «Сообщество». На площадках мероприятия, которое провела Общественная палата России, в течение двух дней собрались представители всех регионов страны, в том числе и Челябинская область.



Все дискуссии, из-за пандемии коронавируса, прошли в формате онлайн. Самому COVID-19 на форуме уделили особое внимание. Так, одним из приоритетов в работе активистов стала поддержка людей в сложной ситуации. Как рассказала председатель Комиссии Общественной палаты Челябинской области по социальной политике и вопросам здравоохранения Оксана Кирюшина, помощь в первые месяцы пандемии ждали не только пожилые южноуральцы, но и обычные семьи.

«Вчера у них было всё хорошо. Сегодня нет. В связи с тем что сократились заработки. Сократили одного из родителей. Нет финансовой подушки и они оказались в кризисе»,— рассказала член Общественной палаты Челябинской области Оксана Кирюшина.

Помощь таким южноуральским семьям оказали более 20-и некоммерческих организаций. Отметим, в форуме приняли участие не только эксперты и члены общественной палаты Челябинской области, но и социально ориентированных НКО.