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«По каждому адресу и за каждой дверью — человеческая судьба, живая душа, которая ждет внимания, участия и поддержки. Три века назад Петр Первый очень точно выразил в своем указе суть социальной защиты: „Для десяти больных нужен один здоровый, который бы за ними ходил и помогал“. Каждый из вас помогает людям во много раз больше», — отметил Алексей Текслер в поздравительной речи.
Губернатор поблагодарил работников социальной защиты за труд и пожелал здоровья, счастья и благополучия. Алексей Текслер отметил, что эти люди выбрали одну из самых непростых и благородных профессий.