«За каждой дверью — живая душа»: Алексей Текслер поздравил работников соцзащиты

Губернатор отметил важность их профессии в такое непростое время.

Послушать 00:00

Алексей Текслер поздравил работников социальной защиты региона с профессиональным праздником. Губернатор отметил, что в эти непростые месяцы 2020 года им вместе с медиками пришлось выйти на передовую борьбы с новой коронавирусной инфекцией для того, чтобы защитить своих подопечных: ветеранов, пожилых людей, многодетные семьи, инвалидов, детей.

«По каждому адресу и за каждой дверью — человеческая судьба, живая душа, которая ждет внимания, участия и поддержки. Три века назад Петр Первый очень точно выразил в своем указе суть социальной защиты: „Для десяти больных нужен один здоровый, который бы за ними ходил и помогал“. Каждый из вас помогает людям во много раз больше», — отметил Алексей Текслер в поздравительной речи.

Губернатор поблагодарил работников социальной защиты за труд и пожелал здоровья, счастья и благополучия. Алексей Текслер отметил, что эти люди выбрали одну из самых непростых и благородных профессий.