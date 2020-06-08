Алексей Текслер провёл совещание с работниками социальной сферы в формате ВКС

Глава региона подчеркнул важность их нелёгкого труда во время пандемии.

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В День социального работника прошло совещание с сотрудниками соцзащиты в формате ВКС. Глава региона поздравил специалистов с профессиональным праздником, а также обсудил вопросы региональных и федеральных выплат и мер поддержки.



Алексей Текслер отметил важность нелёгкого труда соцработников в период пандемии. Губернатор подчеркнул активную работу соцслужб во время распространения коронавируса. Отметим, что с начала эпидемии ковида соцработники наравне с медиками находятся на «передовой». Благодаря им 126 тысяч южноуральцев старшего возраста получили помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств, выдано более 40 тысяч продуктовых наборов, а за два месяца на горячих линиях обработано почти 200 тысяч звонков.

«Хотелось бы поздравить вас лично, пообщаться, вручить заслуженные награды, цветы. Это еще впереди. Пока ситуация складывается так, что вы встречаете свой праздник на рабочих местах, и нагрузка в эти дни, недели и месяцы на вас возросла многократно»,— сказал Алексей Текслер.

Сейчас в Челябинской области более 900 тысяч жителей охвачены различными мерами социальной поддержки. Они получают социальные услуги на регулярной и разовой основе. Также регулярно принимаются новые решения в социальной сфере, направленные на повышение уровня и качества жизни людей, отметили в пресс-службе правительства региона.

«В 2019 году: увеличен размер ежемесячных выплат труженикам тыла, областным ветеранам труда, жертвам политических репрессий. Введена ежемесячная выплата для детей погибших участников Великой Отечественной войны. В разы повышены размеры материальной помощи ветеранам на ремонт и газификацию домов. В 2020 году: увеличен размер областного материнского капитала, выплат опекунам и приемным родителям, пособия на ребенка-инвалида. Начались выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. Изменились критерии нуждаемости — теперь больше семей смогут получить дополнительную поддержку. Беспрецедентны меры поддержки для семей с детьми, принятые президентом страны»,— рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

С 24 апреля в режим превентивной самоизоляции переведены 29 стационарных социальных учреждений и отделений в регионе. По решению Алексея Текслера соцработники получили стимулирующие выплаты. Так 3 200 человек, работающие в комплексных центрах соцобслуживания, получили разовую надбавку из областного бюджета в размере 10 тысяч рублей. Около 2 тысяч специалистов, которые продолжают работать в 29 стационарных учреждениях социального обслуживания в режиме превентивной изоляции, получают доплаты как из регионального бюджета, так и «президентские» выплаты. Также дополнительное финансирование получат управления соцзащиты для премирования сотрудников за работу в период пандемии.