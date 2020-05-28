Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем пограничника

Глава региона напомнил об историческом значении праздника для Челябинской области.

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День пограничника отмечается по всей стране 28 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником. Глава региона подчеркнул, что защита рубежей Родины всегда была делом мужественных и отважных людей, готовых отстоять неприкосновенность и нерушимость границ.

«На Южном Урале к пограничной службе всегда относились с особым уважением. Исторически наш регион был юго-восточным форпостом Российской империи, и сегодня вновь обрел этот статус. Важно, чтобы государственная граница оставалась надежной преградой для любых преступных посягательств и вместе с тем была открыта для честного делового сотрудничества и добрососедских отношений», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал здоровья, благополучия и успехов всем, чья судьба связана с охраной рубежей нашей Родины.