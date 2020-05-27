Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем библиотек

В этом году привычные праздничные мероприятия отменены из-за пандемии.

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Общероссийский день библиотек отмечается по всей стране 27 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех причастных с этим праздником. Глава региона подчеркнул, что во все времена библиотеки являются центрами духовной жизни, а библиотекари — носителями культуры и знаний.

«Сегодня библиотеки Южного Урала продолжают развиваться, ежегодно пополняют книжные фонды, осваивают новые информационные технологии, являются местом встречи людей, дарят радость общения. Рад, что в библиотеках нашей области работают настоящие профессионалы и энтузиасты своего дела, способные пробудить и сохранить у земляков интерес к чтению и уважение к книге», — сказал Алексей Текслер.

Завершая поздравление, губернатор пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.