/ Челябинец упал в провал теплотрассы в Металлургическом районе

Яма находилась возле подъезда одного из домов.

В Челябинске 31-летний мужчина упал в грунтовый провал, образовавшийся после повреждения теплотрассы. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в ЕДДС города.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня, в Металлургическом районе. Известно, что грунтовый провал образовался во дворе жилого дома, возле одного подъездов. Диаметр провала составил 50 сантиметров, а глубина — около 1 метра.

В образовавшийся провал грунта упал мужчина, получил термические ожоги нижних конечностей 2-3 степени, 15% тела. Из ямы выбрался самостоятельно. После осмотра работниками скорой медицинской помощи госпитализирован в ожоговое отделение ГКБ, состояние средней тяжести. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

На место инцидента выехала аварийная бригада МУП «ЧКТС». Специалисты огородили поврежденный участок теплотрассы и место провала.