За что в Челябинской области снижали баллы на ЕГЭ по биологии

Выпускники 2022 года рассказали о недочетах в оформлении правильно решенных задач

В соцсетях продолжают обсуждать результаты ЕГЭ по биологии в Челябинской области. Уже несколько человек заявили о снижении баллов при проверке работ. Кто-то даже успел сходить на апелляцию. Но повысить баллы не удалось. Мы собрали ошибки, из-за которых эксперты снижали оценку даже при верном решении задач.

Первой о некорректной работе экспертов заявила выпускница из Еманжелинска Мария. Девушка закончила школу с золотой медалью и написала ЕГЭ по биологии на 96 баллов. Признается: надеялась, что будет 100, но проверяющие нашли недочеты в задаче № 28. Саму генетическую задачу на скрещивание Мария решила верно. Но баллы сняли за оформление. Маша, как и ее одноклассники, оба признака, сцепленных с Х-хромосомой, записывала верхним индексом. А нужно было, как считают эксперты, один знак — вверху, один — внизу.

Школьники полагают, что ошибки здесь нет. В ключах ФИПИ, по которым и проверяют работы, сказано, что сцепление генов можно записывать верхним или нижним индексом. Но эксперты в Челябинске почему-то решили, что эту фразу следует трактовать по-другому: «верхним и нижним индексом».

За девушек попробовал заступиться руководитель российской онлайн-биошколы Дмитрий Поздняков. Его коллега направила запрос председателю местной комиссии по ЕГЭ Татьяне Уткиной.

«Наша комиссия принимала схему скрещивания с верхним и нижним индексом»,

— коротко подтвердила эксперт из Челябинска.

После этого несколько школьников из Челябинской области, потерявшие баллы по той же причине, подали апелляцию, так как были уверены, что эксперты ошиблись. Но повысить оценку так и не смогли.

«Я написал письмо Рохлову Валериану Сергеевичу (один из разработчиков заданий ЕГЭ. — Прим. ред.), где изложил проблему и задал вопрос: правильно ли председатель комиссии Уткина понимает требования ФИПИ. На это письмо Рохлов мне не ответил. Но, по-видимому, какая-то работа была проведена. Из двух регионов мне написали, что на апелляции школьникам вернули два балла за верхний индекс без разговоров, без обсуждения. Но в челябинской комиссии баллы решили не возвращать и придумали другую причину, по которой снимают баллы за генетическую задачу»,

— рассказывает Дмитрий Поздняков.

На апелляции, по словам Позднякова, школьникам заявили, что нельзя использовать гендерные значки для обозначения пола детей. Значки подходят для обозначения пола родителей, а в случае с сыновьям и дочками нужно писать словами «девочка» или «мальчик» либо «женский пол» и «мужской».





«Является ли такая претензия полным бредом или, наоборот, вполне законная и справедливая? Не могу уверенно ответить на этот вопрос. Если мы посмотрим в сборник Рохлова 2022 года, то там действительно пол родителей обозначен значками, а пол детей — словами „дочери“ и „сыновья“. Думаю, что ответ на этот вопрос мы получим ближе к сентябрю»,

— иронизирует Дмитрий.

Также челябинцы рассказали, что баллы по биологии с них снимали за то, что:— в решении признаки записаны не в том порядке, в каком они указаны в условии задачи;— в генотипе женщины на первом месте поставлена Х-хромосома отца;— в фенотипе признаки идут не в том порядке, как в генотипе;— в фенотипе используются слова «здоров», «норма» (нужно было писать «без признаков заболевания»), «носитель».

«Ничего из перечисленного официально не является ошибкой. Многое отдельно закреплено в документах и методических рекомендациях, принимается самими авторами ЕГЭ. Почему я должна учить детей чему-либо, исходя из того, что это не нравится отдельным экспертам? Вчера им тире не нравилось между триплетами, сегодня значки пола или верхний индекс. Что завтра? Почерк, не та форма слова, не тот падеж, не на одной линии Х-хромосомы записаны (неровно, не по линейке)? И ведь это исходит не от авторов экзамена, а от отдельных экспертов и председателей!»

— возмущается в соцсетях учитель биологии Ксения Михеева.

Еще одним камнем преткновения на ЕГЭ по биологии, но уже в других регионах России стал вопрос про споры мха. Детей просили ответить, из каких клеток развиваются споры.

«В сборнике Рохлова за 2022 год споры мха развиваются из клеток (А) спорогенной ткани, (Б) спорангия, (В) спорофита. Но в ключах ЕГЭ-22 „В“ пропало. Это типичный случай так называемого „телепатического ключа“. Дети могли узнать о том, что „спорофит“, который год назад был правильным ответом, теперь является ошибкой, только путем телепатии. И часть экспертных комиссий все-таки принимала „спорофит“ как правильный ответ, а часть не принимала»,

— рассказывает Поздняков.

Узнать, насколько критичны такие ошибки и можно ли не снижать за них балл, если ребенок решил задание верно, у нашей редакции не получилось. И поэтому мы готовы встать на сторону школьников или экспертов. Разбираться в этом должны профессионалы.

К сожалению, получить комментарий у заведующей кафедрой управления качеством образования Регионального центра оценки качества и информатизации образования Татьяны Уткиной не получилось. Эксперт ЕГЭ отказалась отвечать на вопросы ИА «Первое областное» без разрешения Минобра области.

Не получили ответы на свои вопросы и дети. Многие школьники, по словам родителей, просто боятся подавать на апелляцию, так как работу там пересматривают от корки до корки и есть риск получить не повышенный, а еще более низкий балл. Те, кто ходили на апелляцию, отмечают, что их даже не слушали.

«Апелляция — это повторное рассмотрение работы выпускника в соответствии с критериями оценки, которые выставили эксперты. Здесь не принимаются в расчет объяснения выпускника, почему он так решил или что он имел в виду, когда обозначал именно такой ответ в задании. Экспертная комиссия рассматривает задания, ответы и сопоставляет их с теми критериями, которые утверждены на федеральном уровне. Если комиссия сходится в большинстве голосов, что в работе есть задание, претендующее на увеличение балла, то решение всегда принимается в пользу выпускника»,

— пояснили в пресс-службе Минобра области.

При таком подходе донести до эксперта свою точку зрения очень сложно.

«Шаг вправо, шаг влево недопустим! А то, что решение правильное и видно, что ребенок понимает и знает материал, к сожалению, никого не интересует»,

— отмечают родители.