За что Масленицу прозвали «Кривошейкой»?

О старых приметах на Сырную седмицу.

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Когда-то на Руси считали, что чем больше блинов испечь на Масленицу, тем богаче будет жить семья, если напекли мало, то и урожая щедрого ждать не стоит. Светлана Берестина работает пекарем уже десять лет, и за это время определила свои приметы.

«Главное в работе с тестом настроение и желание, если этого нет, то лучше за дело не браться — ничего не получится», — говорит Светлана Берестина.

Как и предки, Масленицу Светлана Александровка отмечает с размахом, на ее столе обычно восемь видов блинов.

«Есть и закусочные со свеклой, и начинкой из рыбы и яиц, есть с зеленью, с яблочным припеком, творогом и бананом, есть с добавлением шоколада», — рассказывает пекарь.

Блины у славян всегда ассоциировались с солнцем, старая примета гласит: чем больше блинов, тем больше ясных дней, и тем скорее наступит весна.

«Самое главное на масленичную неделю — это хорошо проводить зиму, сжечь чучело и встретить весну», — считает педагог дополнительного образования Лариса Коробейникова.

О наступлении весны символизируют вернувшиеся с юга птицы, на Руси пернатых скорее зазывали с помощью глиняных свистулек и обрядовых песен о блинах и Масленице-Кривошейке. Кривошейкой ее прозвали за то, что длится она всего одну скоротечную неделю, а славянам так хотелось продлить это веселое время перед Великим постом.