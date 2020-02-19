Масленица в Челябинске: где и как можно разгуляться?

Праздник встретят с особым размахом.

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На Южном Урале 29 февраля и 1 марта пройдёт один из традиционных праздников — масленица. Планируется довольно много народных гуляний с угощениями и развлечениями, которые символизируют переход от зимней стужи к весенним капелям.

Праздник в 2020 году пройдёт сразу на нескольких площадках. Так, возле ледовой арены «Трактор» 29 февраля состоится «Широкая масленица»: гостей ждёт очень насыщенная программа, в которую включены концерт местных артистов, выставки и мастер-классы, игровые и спортивные программы для детей, а также, безусловно, областной конкурс блинов. К слову, принять участие в этом состязании может каждый, а жюри будет оценивать выпечку в разных номинациях. Чтобы принять участие, нужно до 26 февраля подать заявку здесь.

В этот же день масленицу можно будет отметить и в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Там гостей ждёт объёмная программа, вкусные блинчики и чай из самоваров.

А на следующий день, 1 марта, гуляния пройдут сразу в трёх местах. В парке имени Пушкина челябинцы смогут побыть участниками театрализованного представления, где персонажи в традиционных костюмах проведут состязания и конкурсы. Также там откроется выставка изделий народного творчества и пройдут мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол.

В парке имени Гагарина же будет установлен традиционный ледяной столб. И тот, кто покорит его быстрее соперников, сможет получить телевизор. А победителю потешных соревнований вручат целых 30 килограммов муки.

Ну и в «Саду Победы» в Тракторозаводском районе гостей ждут песни и пляски, и масленичные забавы. Как и везде, будут угощать блинами и другими угощениями. А завершится празднование сожжением масленичного чучела.