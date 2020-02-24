Блин не клин, брюха не расколет: о главном угощении масленичной недели

В этом году Масленица приходится на неделю с 24 февраля по 1 марта.

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На этой неделе любая хозяйка хотя бы раз достанет муку и заведет тесто на блины. У каждого рецепта есть свои особенности, как и у каждого повара — свои секреты.

«Самое главное, чтобы все ингредиенты были теплыми, так они хорошо соединятся и правильно поведут себя на сковороде, а еще я обязательно добавляю в готовое тесто топленое сливочное масло», — говорит шеф-повар ресторана Дмитрий Кузьмин.

Также настоящие профессионалы никогда не станут лишать блины души, а это значит, не воспользуются миксером и будут взбивать вручную. Кроме того, миксер делает блины «резиновыми», а этого нам не нужно.

«Для блинов должна быть специальная сковорода, лучше чугунная, но главное, чтобы кроме блинов на ней ничего не поджаривали и не царапали металлическими приборами», — объясняет повар.

Чтобы приблизить весеннее настроение в блинное тесто можно добавить перетертый шпинат, он не перебьет вкус, но придаст яркости вашему меню.

Если вы еще не решили, как будете «умасливать» весну, сегодня самое время найти нужный рецептик. Тем более блинов существует огромное разнообразие, и речь здесь не о том, во что макать готовый блинчик: в сметану, сгущенку, мед или варенье. Кроме русских есть шведские блины, когда в тесто добавляют тертый картофель — напоминает польские драники, но называется рагмурком. В Норвегии блины пекут потолще, сворачивают в трубочки и посыпают сахаром, а имя им лефсе. Шотландские блины больше похожи на привычные для нас оладьи, а вот во Франции блинчики зовут крепами и подают с маслом или шоколадом.

Вернемся на родину. В России издавна каждый день Масленицы имеет свое назначение. В понедельник отмечали «встречу», когда молодая хозяйка звала в гости свекровь и училась печь блины. Кстати, всю неделю блины ели в богатых семьях, а те, что беднее начинали печь в пятницу.

Во вторник был «заигрыш», когда после угощения молодежь шла на улицу в поисках суженых. В среду всегда «лакомка» — тот день, когда блинов можно есть столько, сколько душа просит. Обычно по средам тещи кормили зятьев блинами. В четверг отмечали «разгул» и проводили кулачные бои. В пятницу пора «тещиных вечеров», когда зятья ждут с ответным визитом мам своих женушек.

В субботу «заловкины посиделки», вечер, когда невестка потчует родню мужа. А вот в воскресенье отмечали «проводы» и Прощеное воскресенье. Близкие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды, православные идут в храм, в этот день также принято чтить память усопших.

В последний день Сырной седмицы на главных улицах городов разворачивались гулянья, ярмарки и чаепития. В этот день также делали прогноз на весну, если погода в воскресенье не будет радовать, то весна окажется теплой и ясной.