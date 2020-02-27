Ржаные блины для масленичного «Разгуляя»

Как приготовить угощение для четверга?

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Четвертый день масленичной недели именуется как «Разгуляй». В четверг люди выходили на улицу, чтобы принять участие в массовых гуляньях, ярмарках и кулачных боях.

Больше всего внимания уделялось молодежи, несемейным активно искали пару и сватали. И конечно четверг не обходился без вкусного лакомства — блинов.

«Ржаные блины для Урала наиболее традиционное блюдо, поскольку пшеница раньше была привозная», — говорит специалист по традиционной русской кухне челябинского центра народного творчества Наталья Яковлева.

Чтобы приготовить ржаные блины, вам понадобится: 5 яиц,1 литр молока, 0,5 литра воды, мука пшеничная и ржаная в пропорции 50/50 — ее нужно подмешивать до кремообразного состояния теста, 3 ст. л. постного масла, соль, сахар по вкусу.

«Сперва смешайте жидкие ингредиенты, а в них добавляйте сухие. Взбивать нужно по центру, тогда комочков не будет», — советует Наталья Яковлева.

После замеса квашни, так называется тесто, разогреваем сковороду и выпекаем. Когда тонкие края блина начнут загибаться — это сигнал, что его пора перевернуть. Помните, что блины любят масло, каждый блинчик щедро промажьте сливочным. Такие блины хороши со сметаной, медом и травяным чаем.