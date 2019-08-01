Молодежь Южного Урала не хочет работать в госслужбе

Больше они отдают предпочтение созданию собственного бизнеса и фрилансу.

Молодежь Челябинской области стала в два раза реже интересоваться работой в госорганах. Об этом сообщили эксперты сервиса HeadHunter.

Опрос о работе в госорганах проводился среди пользователей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих в разных регионах России, в том числе, в Челябинской области. Эксперты отмечают, что несмотря популярность сферы «Госслужба, НКО» (в Челябинской области на вакансию приходится 6,5 резюме), за последние три года количество молодых людей, работающих или желающих работать в госорганах, сократилось в более чем два раза. В 2019 году их доля составила 18 процентов от общего количество опрощенных.

Эксперты считают, что это связано с увеличением доли работающих или желающих работать на фрилансе или в качестве предпринимателя. По сравнению с 2016 годом их доля увеличилась на 10 и 6 процентов соответственно.

«Среди молодых соискателей, которые предпочитают государственную службу, за три года заметно выросла доля тех, кто хотел бы работать в органах законодательной власти, но стало меньше желающих служить в органах исполнительной власти и судебной власти. Распределение по уровням государственного управления за три года почти не изменилось: на федеральном уровне хотели бы трудиться 48% молодых соискателей, предпочитающих госслужбу, региональную власть предпочитают 32%, муниципальную - 20%», — отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Причем если раньше для молодежи стабильность и постоянство работы на госслужбе были решающим пунктом для выбора, то в этом году люди считают главным плюсом наличие премий, различных льгот и социального пакета.

Также в этом году больше молодых соискателей отметили недостатки работы в государственных органах. Главными проблемами называют сложность трудоустройства, коррупцию и необходимость иметь связи, чтоб добиться карьерного роста (все набрали по 56 процентов), а также бюрократию и низкую зарплату (54%).