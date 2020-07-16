Южный Урал участвует во Всероссийском конкурсе по развитию эко-туризма

Регионы предлагают варианты развития особо охраняемых территорий.

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Челябинская область подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Организовало конкурс Агентство стратегических инициатив. От субъектов РФ будут поступать варианты развития особо охраняемых территорий.

«Сборная команда горнозаводской зоны и минэкономразвития Челябинской области разработала идею туркластера „Горный Урал“, в который войдут нацпарки „Таганай“ и „Зюраткуль“, Аршинский заказник, Айская долина. Команда из Кыштыма видит туркластер в окрестностях ООПТ „Сугомакская пещера“ и озера Сугомак. Миасская команда подготовила заявку, посвященную озеру Тургояк», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Уже 28 июля 2020 года организаторы выберут 30 проектов, которые будут реализованы. Еще одного участника смогут выбрать наблюдатели конкурса и все неравнодушные люди. Для того, чтобы проголосовать за реализацию того или иного проекта, представленных от команды нашего региона, нужно зайти на сайт priroda. life, зарегистрироваться, в разделе «География» выбрать Челябинскую область и проголосовать за один или несколько понравившихся проектов.