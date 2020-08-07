Абхазия принимает российских туристов после снятия ограничений

Полёты в курортную страну возобновлены с 1 августа.

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Россия постепенно открывает авиасообщение с другими странами. Среди государств, в которые разрешены полёты — Абхазия. Курортная страна пользуется спросом среди южноуральцев. Некоторым пришлось даже отстоять очередь в ожидании открытия границ. Как рассказывают жители Абхазии, они уже готовы встречать гостей.



«С 1 августа открыта граница. С каждым днем к нам прибывает все больше туристов. Владельцы ресторанов, отелей экскурсионных маршрутов и другой туристической отрасли уже готовы принять новых туристов»,— рассказала хозяйка гостевого дома Елена Тимошенко.

Озеро Рица и водопады уже встречают гостей. Подготовилась к пандемии и пещера в Новом Афоне. Уда пускают небольшими группами, проводится дезинфекция рук, соблюдается социальная дистанция. В кафе в Абхазии садят ограниченное количество людей.

Отметим, август считается главным туристическим месяцем в Абхазии. За него курорты надеются компенсировать потери от пандемии. Сейчас от коронавируса в стране лечатся 67 пациентов. 37 выздоровели, 3 скончались. Если заболеет кто-то из российских туристов, их перевезут в одну из больниц Сочи, там готов отдельный корпус.