Челябинск назван одним из привлекательных городов для осеннего туризма

Эксперты вывели топ-20 неморских направлений.

Послушать 00:00

В топ-20 неморских направлений для туристов попал Челябинск. Столица Южного Урала вошла в список сервиса «Туту.ру». Эксперты портала составили рейтинг, в котором назвали наиболее популярные направления для отдыха на осень. При этом в этих городах нельзя купаться, сообщает портал «Вести Подмосковья».



«В топ-20 „неморских“ авианаправлений вошли: Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Мурманск, Саратов, Казань, Красноярск, Астрахань, Самара, Владикавказ, Волгоград, Тюмень, Омск, Челябинск»,— пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу «Туту.ру».

Отметим, что лидируют в рейтинге Краснодар, Калининград и Минеральные воды. Несмотря на то, что на всех направлениях отсутствует море, они могут предложить активный отдых. Главным образом это различные экскурсии или санатории и здравницы. Помимо прочего, добраться до точек можно при цене билета в 6-7 тысяч рублей.