«Еду....в Чебаркуль»: южноуральский город вошел в ТОП мест для путешествий

Южноуральский город обогнал Санкт-Петербург и Казань.

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Чебаркуль назван одним из самых привлекательных мест для посещения в августе среди жителей Челябинска. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс. Путешествий» на основании собственных данных.



Интерес жителей города был выведен с помощью подсчёта переходов с «Яндекс. Путешествий» на сайты партнёров-агрегаторов. В итоге Чебаркуль уступил только Сочи, но обогнал Анапу, Геленджик, Санкт-Петербург и Казань, утверждают в компании.

«Самые популярные российские направления у жителей Челябинска — Сочи, Чебаркуль и Анапа. В пятёрку также вошли Геленджик и Санкт-Петербург. По сравнению с другими большими городами в Челябинске особенно высок интерес к Чебаркулю и Казани. В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Яндекса».

О восстановлении спроса на путешествия говорят и данные другого сервиса IT-компании — «Маркета». В этом июле, по сравнению с прошлым годом, чаще просматривались страницы с водными лыжами, вейк- и нибордами. Спрос на надувные круги и матрасы возрос в три с лишним раза. В «Яндексе» считают, что это связано с эффектом отложенного спроса. Также аналитики компании предполагают, что на рост покупок в онлайне повлияла самоизоляция.