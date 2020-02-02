Южноуральцы жалуются на долгую проверку пассажиров самолетов

Причина проверки — распространение коронавирусной инфекции.

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Жители Челябинской области жалуются на долгие проверки после прилета в Челябинск. После посадки самолета пассажиры остаются на месте, пока специалисты не проведут необходимые меры чтобы убедиться в том, что все, кто прилетел — здоровы.

В социальных сетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как пассажиры самолета ждут, пока они пройдут тепловизионный контроль. Со специальным прибором ходит один специалист. По словам очевидцев, окончания проверки им пришлось ждать около 30 минут.

Отметим, что подобную проверку проводят на каждом рейсе, прибывшем из места, где распространяется коронавирусная инфекция. При обнаружении симптомов, сопровождающих инфекцию, пассажир должен будет обратиться в медицинское учреждение для диагностики заболевания.