Как коронавирус из Китая влияет на экономику в Челябинской области?

Компания из Миасса производит изолирующие костюмы и боксы.

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Большое количество людей видели, как в Китае и не только перевозят больных новым видом пневмонии — коронавирусом 2019-nCoV. Но многие не догадываются, что одна из компаний, которая производит эти оранжевые боксы, находится в городе Миасс, Челябинская область.

Так, у фирмы «Лаборатория технологической одежды» на 200% возрос спрос на транспортные изоляторы, а также на изолирующие костюмы именно после начало эпидемии коронавируса. У них довольно большая клиентская база — от российских городов, до стран СНГ и Евросоюза. И впервые к ним обратились из Китая.

«В настоящее время мы не просчитывали точно количество звонков. Но трубки даже на минуту в покое не оставляются. Начинаем работать в 4 утра, заканчиваем в 11 вечера. Наша компания обладает патентообладателем нескольких высокотехнологичных специализированных изделий для работы с, так называемыми, особо опасными инфекциями», — рассказал Александр Тараканов, директор ООО «Лаборатория технологической одежды».

Отмечается, что срок изготовления одного бокса — 45 дней. Он является высокотехнологичным оборудованием и при его производстве участвует множество технологий. Поэтому его нельзя производить в больших количествах в самое короткое время, как того требуют заказчики. Но после перечисления всех преимуществ данного изолятора — они соглашаются.

«Сейчас у нас работает односменная бригада по 12 часов в день. При необходимости мы можем в два раза увеличить производственные мощности. И тогда мы можем выйти к цифрам порядка 30-50 капсул в месяц. Возможно и более. А по поводу защитной одежды — у нас на складе сейчас порядка 300 комплектов. Но мы можем выйти на объемы изготовления порядка 2000 комплектов в месяц», — поделился Александр Тараканов.

Отметим, что на Южном Урале также активно скупаются и обеззараживающие препараты, в основном, хлорсодержащие средства.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV появился в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент заражено уже более 11 тысяч людей в 27 странах мира. В том числе и в России, где 31 января болезнь выявили у двух граждан КНР в Забайкальском крае и Тюменской области. На данный момент от пневмонии нового типа погибло 259 человек. 242 смогли полностью выздороветь.