Что делать при подозрении на коронавирус?

Специалисты рассказали о мерах профилактики.

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Новая короновирусная инфекция передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Инкубационный период заболевания составляет 14 дней. Симптомы те же, что и при обычном ОРВИ: высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. К этим признакам могут добавиться тошнота, рвота и диарея.

«Для профилактики заболевания нужно чаще мыть руки с мылом; дезинфицировать поверхности; соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных; не трогать руками глаза, нос или рот, т. к. вирусы распространяются этими путями; надевать маску; можно принимать противовирусные препараты для профилактики по согласованию с врачом», — говорит начальник отдела санитарной охраны территории Анна Чистова.

При чихании или кашле используйте одноразовые салфетки и сразу выкидывайте их, избегайте многолюдных мест, ведите здоровый образ жизни: физическая активность, полноценный сон, правильное питание.

Тем, кто контактировал с больными или недавно прибыл из КНР, медики рекомендуют скорее обращаться в больницу.