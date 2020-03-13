Южноуральцы завалили соцсети жалобами на подтопление дорог

Противопаводковые работы в Челябинской области уже начались.

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В Челябинской области из-за потепления жители многих муниципалитетов жалуются на подтопление дорог. В социальных сетях появляется множество постов с мольбами о помощи, поскольку пройти по дорогам, полностью покрытым водой, просто невозможно.

«Мы проживаем в Красноармейском районе село Бродокалмак. Мы в отчаянии, не знаем куда обратиться. Наша Бродокалмакская администрация ничего не хочет делать для жителей села. Дроги не чистят: ни улицы, ни проулки. Сейчас тёплая погода, снег тает быстро, в связи с этим мы даже не можем выйти и прогуляться. Детям тяжело ходить в школу, они просто проваливаются в кашу из снега, в школу приходят с мокрыми ногами, автомобиль не может проехать и даже выехать», — пишут жители Красноармейского района.

Схожая ситуация и в селе Чесма, Чесменском сельском поселении, а также в Чебаркуле и многих других муниципалитетах Челябинской области.

Свою работу, предупреждая прохождение паводковых вод, уже начали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Работы на региональных дорогах уже начались. Русла рек, трубы, все должно быть расчищено. Снега выпало много в последнее время, сугробы около дорог начнут таять и могут затопить полотно. Работы должны быть проведены заранее», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Миндортранса.

Многие написавшие о своей проблеме в социальные сети утверждают, что уже обращались в администрации районов и городов, но помощи не получили. За дороги внутри муниципалитета несет ответственность администрация, главы всех районов знают, что в марте и апреле регион сталкивается с подобными проблемами. Данный вопрос постоянно мониторится, например, уже сегодня, 13 марта, в Сатке должно пройти заседание КЧС по паводку.