Весь урожай у жителей смыла поднявшаяся Тесьма в Златоусте

Подполы, бани и огороды полностью затоплены.

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Жители Златоуста, чьи дома расположены близ реки Тесьма, жалуются на затопленные дома и хозпостройки. Многие даже не успели понять, что уровень воды успел так подняться, поэтому не смогли спасти свой урожай и хозяйство.

«Оказывается, вчера вечером спустили воду, я не знала. Утром хотела выйти посадить чеснок, когда дождь стал капать не так сильно, вышла, а весь огород в воде. Посмотрела в подпол, а он полный воды. Там остались морковь, лук, полностью затопило новую насосную станцию», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ местная жительница Валентина Козлова.

Некоторые жители вовремя заметили подступающую воду и успели спасти часть урожая.

«Раньше они потихоньку открывали воду, во вторник вода в реке еле бежала, по камешкам можно было реку пересчитать. А тут они резко открыли, еще и дождь шел. До шести утра я тут как часовой ходила, звонила в экстренную службу. Недавно выкопала 80 ведер картошки, спустила их в погреб, а сегодня уже в воде оттуда ее поднимала, часть там осталась, конечно», — жалуется еще одна местная жительница Людмила Авдеева.

Из-за рекордного количества осадков уровень реки достигал почти критического уровня. Из-за угрозы затопления домов был собран оперативный штаб. Для жителей подготовили пункт временного размещения и технику, на случай, если понадобится их эвакуировать.

«Всю ночь Максим Пекарский находился на улице Лесопильной. Были привлечены муниципальные силы и МЧС города. Так как вода из-за обильных дождей начала подниматься, она подошла к домам на Лесопильной. Глава контролировал действия на месте. Было подготовлено три автобуса для эвакуации жителей и их имущества, а также техника и материалы для укрепления береговой линии. Сейчас обильные осадки прекратились и уровень воды постепенно спадает», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» советник главы Златоустовского городского округа Алексей Коновалов.

Утром уровень воды в реке достигал 130 сантиметров, при критическом значении — 150 сантиметров. В настоящий момент установлены посты мониторинга уровня воды. Они будут оставаться на месте, пока река не станет безопасной.