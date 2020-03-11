«Необходимо не допустить угрозы для жизни людей»: Алексей Текслер обсудил готовность региона к паводку

Министр общественной безопасности доложил, что все необходимые мероприятия уже проводятся.

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Сегодня в ходе совещания с главами муниципалитетов глава Челябинской области Алексей Текслер рассмотрел несколько важных вопросов, среди которых — вопрос подготовки к безопасному пропуску паводковых вод.

Министр общественной безопасности Челябинской области, замгубернатора региона Олег Климов доложил, что максимальные уровни воды в этом году не превысят среднегодовых значений. Однако к притоку вод в водохранилища могут привести незапланированные осадки. На небольших реках на юге области, например, Гумбейка, Зингейка, Караталыаят и других возможны заторы из-за промерзания русел, и вода может подняться на метр выше средних многолетних показателей.

«Для обеспечения готовности муниципалитетов 28 февраля проведено заседание рабочей группы областной КЧС для территорий юга области. На 13 марта запланировано заседание для горно-заводских территорий с выездом в Сатку. 26 февраля проведена тренировка совместно с ГУ МЧС по отработке действий при угрозе и возникновений ЧС в паводковый период. Комплекс предупредительных мероприятий применён ко всем территориям области»,— рассказал Олег Климов.

Кроме того, с 10 марта по 1 апреля территории будут проверены совместными оперативными группами ГУ МЧС и министерства общественной безопасности.

На случай же чрезвычайной ситуации в области выделены 46 населенных пунктов, в которых смогут разместить порядка 13 тысяч пострадавших. Для мониторинга обстановки будут использоваться шесть беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС, а для защиты населения приводится в готовность 620 человек и более 2 тысяч единиц техники. Оценивать ледово-паводковую ситуацию специалисты будут круглосуточно.

«Чаще всего „выстреливают“ две точки, где уровень воды оказывается выше запланированного: город Троицк ежегодно, на наш взгляд, там не очень квалифицированный персонал водоканала, там частная организация. А вторая точка — это Южноуральск. Но мы работаем над этим, посылаем туда специалистов из Челябинска и других городов»,— добавил Олег Климов.

Алексей Текслер, выслушав доклад, попросил обратить внимание на организацию профилактической информации и разъяснительной работы с людьми.

«Не забывайте про прямое общение с людьми, размещайте информацию в социальных сетях, потому что любые форс-мажоры лучше предупредить, чем потом находиться в неприятном положении и оправдываться. Минувшей зимой в ряде территорий снега выпало много, в любое время может начаться интенсивное таяние. Оно, собственно, уже идёт. В этой ситуации необходимо не допустить возникновения ситуаций, которые угрожают жизни и здоровью людей, а также их имуществу»,— отметил Алексей Текслер.

Глава региона поручил ответственным провести работы по очистке ливнёвок от снега, проверить готовность системы оповещения и каналы связи со всеми службами ЧС. 25 марта в регионе проверят системы оповещения на случай ЧС.