Южноуральцы запустили челлендж «Кто, если не мы»

В соцсетях люди делятся короткими роликами, на которых они совершают добрые дела.

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Жители Челябинской области запустили новый челлендж в социальных сетях. Суть флешмоба в том, что южноуральцы снимают короткие видеозаписи о том, как совершают добрые поступки. После этого их выкладывают в социальные сети с подписью «Кто, если не мы».

Свой ролик выложил и Андрей Леденев. На кадрах видно, как молодые люди убирают бутылки, разбросанные по детской площадке и произносят фразу «Кто, если не мы».

«Всё равно неприятно смотреть, потому что это облик твоего двора, твоего города. И всегда хочется жить в чистоте, и хочется, чтобы всегда было красиво. И просто чисто из моральных побуждений — берёшь, выбрасываешь. Потому что реально — кто, если не мы», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ Андрей Леденев.

Флешмоб появился в сети после того, как на улицах городов разместили билборды с фотографией главы региона Алексеем Текслером и слоганом «Кто, если не мы». За несколько дней в сети появилось более сотни подобных видеороликов, в которых южноуральцы своим примером призывают делать добрые дела.