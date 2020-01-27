Экс-игрок «Трактора» Максим Якуценя присоединился к флешмобу «Борода надежды»

Он сделал это в эфире нового выпуска программы «Свободныё лёд».

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Экс-нападающий «Трактора» Максим Якуценя в эфире программы «Свободный лёд» принял предложение телеведущего Константина Устьянцева принять участие в флешмобе «Борода надежды» в поддержку хоккейного клуба «Трактор». Максим обязался растить бороду до того момента, пока «Трактор» не потеряет даже теоретические возможности на попадание в плей-офф.

«К нашему флешмобу присоединился один из тех, кто творил историю с „Трактором“ в КХЛ. Максим растит бороду и верит в команду, чего и вам желает», — рассказал Константин Устьянцев.

Отметим, что Максим Якуценя входит в топ-100 снайперов отечественных чемпионатов. На его счету 190 шайб на высшем уровне. За 618 матчей в КХЛ он набрал 310 очков. Среди достижений игрока — бронзовые медали чемпионата России 2007 года, Кубок Континента 2012, две «бронзы» Кубка Гагарина (2012, 2018),и серебряная медаль Кубка Гагарина 2013 года. Кроме того, Якуценя является двукратным обладателем премии КХЛ «Железный человек» (игрок, который провёл наибольшее количество игр подряд в чемпионатах).

Напомним, каждый из вас может присоединиться к флешмобу «Борода надежды» и выиграть ценные призы. Подробнее об акции вы можете узнать во ВКонтакте и Инстаграм

Смотрите новый выпуск «Свободного льда» на телеканале ОТВ в среду, 29 января, в 20:30.