Две многодетные семьи из Челябинска приняли участие во всероссийской телемосте-флешмобе

Акция состоялась в день семьи, любви и верности.

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Челябинские многодетные семьи приняли участие во всероссийском телемосте-флешмобе. Южноуральцев увидели одновременно в 8 городах России. В рамках включения они поделились секретами крепкой и дружной семьи, а две семьи прокатились на роликах.



Роллер-школу вместе посещают семьи Обросиных и Казанцевах. В обеих первыми заниматься этим видом спорта начали младшие дети. У Обросиных это 8-летний Гоша. Мальчик страдает синдромом Дауна, а занятия помогают ему чувствовать баланс, общаться со сверстниками и укреплять мышцы. Семья встала на ролики чтобы поддержать его. У Казанцевых первой на ролики встала младшая дочь Полина. Сейчас на них катается вся семья, и каждый находит свои плюсы.

«Выход энергии такой. Чтобы потом было позитивно и хорошо. Чтобы дома не срываться лишний раз, прокатился и всё! разряд такой»,— отметила многодетная мама Светлана Казанцева.

В день семьи, любви и верности обе семьи в полном составе приняли участие в акции #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ. В прямом эфире из 8 городов страны рассказывают о многодетных родителях, в каждом запускают в маршрут «Семейный автобус».

«Автобус, который мы сегодня запускаем, он в течении месяца будет курсировать по маршрутам города. И соответственно всем нам будет напоминать о том, что именно благодаря семье у нас есть прекрасные возможности и перспективы»,— прокомментировала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Всего в Челябинской области 33000 многодетных семей, в которых воспитывается более 100000 детей, подчеркнула первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Замглавы области подчеркнула, что ежегодно регион направляет около 19 миллиардов рублей на их поддержку.

«Мы надеемся, что те беспрецедентные поддержки, которые приняты на уровне государства и Челябинской области будут способствовать тому, что количество детей в наших семья х будет возрастать. В регионе мы повысили областной материнский капитал на рождение третьего ребёнка, расширили возможности его применения в том числе и на дополнительное образование, реабилитацию. и на многие другие направления, включая частные детские сады. Думаю, что это тоже будет привлекательно и востребовано»,— сказала Ирина Гехт.

Отметим, что в Челябинской области все многодетные семьи имеют право на разовое пособие при рождени третьего и последующих детей. Его размер составляет от 4 до 6 тысяч рублей. Также многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря и посещение театров и кино раз в месяц.