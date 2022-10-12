Южноуральцы забыли в МФЦ 304 тысячи документов на дома, сады и квартиры

Рассказываем, где искать и как забрать такие бумаги

Южноуральцы забыли забрать из МФЦ более 304 тысяч документов на дома, сады, квартиры и другую недвижимость. Об этом в среду, 12 октября, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области.

Большая часть невостребованных бумаг — договоры купли-продажи, договоры дарения, а также уведомления о приостановках и отказах в оказании услуг, свидетельства о праве на наследство и доверенности.

«Такие документы хранятся в МФЦ в течение 45 дней, потом их передают на хранение в архив кадастровой палаты. Забрать документы можно в любое время, абсолютно бесплатно. Кадастровая палата тщательно обеспечивает сохранность документов, но в интересах собственника чтобы важные бумаги все же хранились дома, а не в архиве учреждения»,

— замечают в пресс-службе.

Если вы не успели забрать документы из МФЦ, позвоните в единую справочную службу кадастровой палаты и уточните по номеру заявления, передавались ли они в архив.

После этого нужно подъехать в офис кадастровой палаты, написать заявление и получить документы.

В Челябинске офис находится по адресу: шоссе Металлургов, 35б.Телефон справочной службы: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365).Также по телефону можно оформить курьерскую доставку документов в любое удобное место и время.