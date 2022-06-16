Трех челябинок осудили за мошенничество с недвижимостью на 5 млн рублей

Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор трем местным жительницам. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что в период с февраля 2014 года по август 2015 года подсудимые организовали риелторскую деятельность. Они подыскивали владельцев права на материнский капитал, а также собственников недвижимости и склоняли их к подписанию фиктивных договоров купли-продажи, фактически не собираясь выполнять условия сделок.

«Причиненный бюджету Российской Федерации ущерб составил более 3 млн рублей. Потерпевшим, лишившимся права на жилое помещение, причинен ущерб более 2 млн рублей», — рассказали в областной прокуратуре.

Суд назначил виновным наказание от 4 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также они обязаны возместить ущерб Пенсионному фонду РФ.