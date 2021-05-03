Высоким спросом в Челябинской области пользуется недвижимость возле озер

С началом мая южноуральцы активно интересуются дачами и коттеджами за городом

В преддверии лета спрос на покупку загородной недвижимости в Челябинской области вырос на 27% за первый квартал 2021 года, сообщает сервис «Авито Недвижимость». При этом средняя стоимость объектов повысилась на 3%. Сейчас дачи и коттеджи, по данным портала, можно купить почти за 980 тыс. рублей. Специалисты сервиса отмечают, что спрос на загородную недвижимость связан как с модой на деурбанизацию, так и с приближающимся летним сезоном.



Весной и летом прошлого года наблюдался взрывной рост аренды и покупки дач и коттеджей за городом. Тогда это было связано с самоизоляцией и локдауном. В этом году южноуральские эксперты не ожидают серьезного повышения спроса и, как следствие, цены. Однако интерес к загородной недвижимости по-прежнему сохраняется, сообщили ИА «Первое областное» представители агентств недвижимости.



«Загородная недвижимость пользуется большой популярностью летом, а также в сентябре и октябре. У нас в прошлом году было совершено 9 тысяч сделок, в том числе 3 тысячи — вне сезона. В этом году люди уже начали интересоваться загородными домами. Предложений на рынке пока что достаточно. Роста цен нет. Но из-за подорожания себестоимости строительства мы ожидаем повышение цен на жилье. Средняя стоимость земельного участка составляет 200 тыс. рублей. Цена дома зависит от его конструкции, наполнения, коммуникаций. Если раньше квадратный метр стоил примерно 30 тыс. рублей, то сейчас — 40 тыс. рублей», — рассказал директор агентства недвижимости А1 Степан Подпятников.



При выборе недвижимости южноуральцы стали ориентироваться на «классические требования», отметил генеральный директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов. Покупателям хочется получить комфортный дом в удобном месте.



«Клиентам важна инфраструктура — наличие рядом магазинов, ресторанов, рекреационных зон. Люди обращают внимание на время езды до города, в каком направлении находятся выезды. В приоритете — небольшие дома площадью 320—350 кв. м, баня и бассейн во дворе. Также спрос есть на дома, где возможно озеленение на европейский манер, например небольшая лужайка. То есть люди начинают ориентироваться на все классические требования к загородной недвижимости», — пояснил Станислав Ахмедзянов.



По словам Степана Подпятникова, покупатели обращают внимание на комплексную застройку, на «грамотно построенные» поселки. Людям важно наличие мест досуга, организаций различных мероприятий, в том числе для детей, близость к воде, а также то, какой водоем — искусственный или естественный.



Среди популярных направлений эксперты назвали несколько. Станислав Ахмедзянов отметил, что самое лучшее — «озерная гряда», территория между озерами Увильды и Тургояк. Рядом с Челябинском спросом пользуются поселки за Шершневским водохранилищем, где сформировался кластер — Западный, Белый хутор, Лесной остров и другие.



«Популярных направлений несколько. Например, западное — где находится „Вавиловец“. Там недвижимость дороже всего. Из минусов этого направления — загруженность дорог, потому что там много транспорта. Еще одно направление — шершневское. Там хорошая транспортная доступность и небольшая загруженность дорог. И, конечно, Чебаркуль, Миасс, район озера Увильды. Кстати, некоторые используют загородные дома для инвестиций, покупая их и сдавая в аренду. К тому же границы по-прежнему закрыты, поэтому загородная недвижимость пользуется спросом», — отметил Степан Подпятников.



Спрос на загородную недвижимость вскоре может снизиться, считает Станислав Ахмедзянов. В России не предвидится локдауна и новой самоизоляции, поэтому покупатели снова станут избирательно подходить к выбору такого вида жилья. В итоге рынок «охладеет» в первую очередь к некачественной загородной недвижимости.



«Нужно разделять понятия „качественная“ и „некачественная“ загородная недвижимость. Первая — где есть инфраструктура. На нее есть спрос, держатся цены. Некачественную недвижимость хватали во время пандемии в прошлом году. Цены на нее не растут, они остановились. Скорее всего, в ближайшие годы люди начнут продавать такую недвижимость, ее будет больше на рынке, и поэтому цена снизится», — заявил Станислав Ахмедзянов.



Директор агентства недвижимости А1 Степан Подпятников также рассказал, что сейчас выгодно покупать построенный дом и при необходимости проводить в нем ремонт или же незначительно перестраивать объект. Кроме того, есть интерес и к покупке участков для строительства дома. Он подогревается федеральными льготными программами со ставкой от 6% — сельская ипотека и кредит на индивидуальное жилищное строительство для семей с детьми. По данным «Авито Недвижимость», в первом квартале в Челябинской области спрос на покупку земельных участков вырос на 34%. Стоимость «сотки» в среднем составляет 25 тыс. рублей.

