Новый офис МФЦ открылся в Металлургическом районе Челябинска

Центр на 30 окон приема разместился на втором этаже ТК «КС»

В Челябинске 23 июня открылся дополнительный офис многофункционального центра «Мои документы». Учреждение по оказанию государственных и муниципальных услуг расположилось на втором этаже торгового комплекса «КС». В новом современном офисе оборудовано 30 окон для приема документов, сообщили в пресс-службе регионального центра.

Посетители офиса — жители Металлургического района, а также прилегающих Курчатовского и Тракторозаводского.

«Новый офис — современный МФЦ, подключен к централизованным информационным ресурсам. У нас в регионе единая программа, к которой подключены все МФЦ Челябинской области: с помощью системы электронной очереди ведется четкий учет, сколько по времени осуществляется прием каждого заявителя в окне, производится мониторинг и оценка качества работы каждого оператора. Благодаря имеющимся сведениям можно говорить о том, что обслуживание во всех МФЦ осуществляется на качественном уровне», — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Руководитель МФЦ Челябинской области Дмитрий Язовских рассказал, что в офисе созданы комфортные условия: зал ожидания оснащен удобными креслами; в зале информирования действует расширенный сектор для самостоятельной регистрации на портале госуслуг. Госпошлину можно оплатить банковской картой, все окна приема оснащены терминалами безналичной оплаты.

Новый офис на 30 окон приема разместился на втором этаже торгового комплекса «КС» по адресу: г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 15.