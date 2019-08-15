Южноуральцы вместо помидоров выращивают персики

Садовод получил урожай прибалтийских фруктов и винограда.

В Миассе садовод Тамара Георгиевна решила отказаться от привычных помидоров да огурцов на своем огороде. Вместо них женщина посадила персики и виноград. Для этого женщина заказывает саженцы и косточки с Дальнего Востока и из стран Прибалтики.

Тамара приехала в Миасс из Казахстана. Она вспоминает, что нигде не ела таких вкусных персиков, как там.

«Когда их ешь, течет сок, как из арбуза, и этот вкус запомнился мне на всю жизнь», — поделилась своими воспоминаниями Тамара.

Садовод мечтала о таком же удачном урожае. В одном журнале женщина вычитала, что можно вырастить персики в Сибири, и решила написать автору статьи. В результате она получила саженец любимого фрукта. После женщина стала выписывать себе косточки с Дальнего Востока.

«В этом году первый урожай меня обрадовал, это именно тот вкус, который был в детстве», — рассказала Тамара Георгиевна.

Женщина заметила, что сложностей с необычным для Южного Урала фруктом много, но главное — это желание. Останавливаться на достигнутом садовод не планирует, даже больше: считает, что она лишь в начале пути. Ведь некоторые сорта, выращенные из косточек, пока что не плодоносят. Тамара хочет добиться, чтобы персики принесли все саженцы.