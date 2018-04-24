/ Южноуральские садоводы-пенсионеры смогут ездить на электричках со скидкой

Билеты станут дешевле на 70 процентов.

С 1 мая по 15 октября для пенсионеров-садоводов в Челябинской области начнет действовать скидка 70% на абонементные билеты. Чтобы воспользоваться ей, нужно приобрести абонемент на месяц, действующий в определенные дни, или абонемент выходного дня.



Оформление абонементных билетов производится во всех пригородных кассах на основании следующих документов:

1. Документа удостоверяющего личность;

2. Пенсионного удостоверения;

3.Справки, выданной правлением садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан.

Справка должна содержать следующие сведения:

1. Наименование садоводческого некоммерческого объединения;

2. Ф.И.О. пенсионера-садовода; 3. Номер пенсионного удостоверения;

4. Информацию о членстве пенсионера-садовода в садоводческом некоммерческом объединении (о ведении им садоводства, огородничества и (или) дачного хозяйства в индивидуальном порядке на территории такого объединения);

5. Номер зоны Южно-Уральской железной дороги, на которой располагается садоводческое некоммерческое объединение;

6. Подпись председателя правления садоводческого некоммерческого объединения;

7. Печать садоводческого некоммерческого объединения.

— пояснили в Свердловской пригородной компании.



Бланк справки должен быть утвержден «Союзом садоводов Челябинской области», «Союзом садоводов России» или «Объединением садоводов и собственников недвижимости» и содержать печать указанных организаций.



Напомним, с 1 апреля на ЮУЖД введены дополнительные остановки для действующих пригородных поездов на летний период, а с 21 апреля — дополнительные «дачные поезда».



Подробную информацию можно получить в мобильном приложении «Пригород» и Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» бесплатно по номеру 8-800-775-00-00.

