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/ Южноуральские садоводы-пенсионеры смогут ездить на электричках со скидкой

Южноуральские садоводы-пенсионеры смогут ездить на электричках со скидкой

Билеты станут дешевле на 70 процентов.
сегодня в 14:33
  |  Общество

С 1 мая по 15 октября для пенсионеров-садоводов в Челябинской области начнет действовать скидка 70% на абонементные билеты. Чтобы воспользоваться ей, нужно приобрести абонемент на месяц, действующий в определенные дни, или абонемент выходного дня.

Оформление абонементных билетов производится во всех пригородных кассах на основании следующих документов:
1. Документа удостоверяющего личность;
2. Пенсионного удостоверения;
3.Справки, выданной правлением садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан.
Справка должна содержать следующие сведения:
1. Наименование садоводческого некоммерческого объединения;
2. Ф.И.О. пенсионера-садовода; 3. Номер пенсионного удостоверения;
4. Информацию о членстве пенсионера-садовода в садоводческом некоммерческом объединении (о ведении им садоводства, огородничества и (или) дачного хозяйства в индивидуальном порядке на территории такого объединения);
5. Номер зоны Южно-Уральской железной дороги, на которой располагается садоводческое некоммерческое объединение;
6. Подпись председателя правления садоводческого некоммерческого объединения;
7. Печать садоводческого некоммерческого объединения.
— пояснили в Свердловской пригородной компании.

Бланк справки должен быть утвержден «Союзом садоводов Челябинской области», «Союзом садоводов России» или «Объединением садоводов и собственников недвижимости» и содержать печать указанных организаций.

Напомним, с 1 апреля на ЮУЖД введены дополнительные остановки для действующих пригородных поездов на летний период, а с 21 апреля — дополнительные «дачные поезда».

Подробную информацию можно получить в мобильном приложении «Пригород» и Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» бесплатно по номеру 8-800-775-00-00.

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