Forbes опубликовал список приложений, которыми чаще всего пользуются россияне

Журнал выяснил, в какие игры на телефоне играют жители России.



Mediascope по просьбе Forbes подсчитал, в каких приложения россияне проводят больше всего времени. Всего в рейтинг вошли 100 наиболее популярных мобильных приложений, которыми пользуются жители России в возрасте от 12 до 64 лет из городов с населением более 100 тысяч жителей. Так, согласно исследованию, больше всего времени «съедают» игры, приложения для чтения, социальные сети и видеохостинг YouTube.

На первом месте расположилась игра Gardenscapes: на неё владельцы смартфонов каждый день тратят около 46 минут. Совмещающая в себе жанр головоломки и симулятора, игра российской компании Playrix захватила россиян: ежемесячно в неё играет около 1,55 миллиона человек. Второе место заняла игра Homescapes, являющаяся сиквелом Gardenscapes и детищем той же компании. На игры в неё уходит в среднем 41 минута в день. Активная ежемесячная аудитория — 1,56 миллиона.

На третьем месте оказалось приложение FBReader для чтения книг российского разработчика «Геометр Плюс». В день на неё тратят около 40 минут. Пользуются сервисом ежемесячно свыше 1,48 миллиона человек.

По 35 минут в день россияне «залипают» в приложении YouTube. При этом оно даже популярнее, чем игры: ежемесячно им пользуется более 28,92 миллиона пользователей, то есть более 18% всех россиян.

На приложение «ВКонтакте» ежедневно уходит около 34 минут. Ежемесячно социальной сетью пользуются 26,73 миллиона людей, причём около трети всех пользователей открывали её всего один раз в сутки.

Шестое место по «поеданию» времени получает социальная сеть Instagram. Каждый день россияне тратят около 27 минут на просмотр фотографий и видео, а его ежемесячная активная аудитория — 21,13 миллиона человек.

На седьмом месте расположился «Яндекс.Навигатор» . На это приложение ежедневно уходит 18 минут. Каждый месяц навигатор открывают примерно 6,8 миллиона пользователей.

Восьмое место заняло приложение TikTok. Каждый день россияне тратят на просмотр видео около 18 минут, при этом активная ежемесячная аудитория — 1,8 миллиона человек.

На девятом месте расположился WhatsUp. Ежедневно он «съедает» 15 минут. Каждый месяц приложение открывает около 32,4 миллиона человек.

И десятую по популярности строчку заняло приложение «Читай!». Ежедневно россияне тратят по 15 минут своего времени на чтение книг в данном приложении. Ежемесячно им пользуются более 1,8 миллиона человек.