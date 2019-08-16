В Южноуральске пройдет праздник для любителей винограда

Гости смогут попробовать ягоды, выращенные на Урале.

В Челябинской области пройдет праздник для садоводов и виноградарей «Виноградный Южноуральск». На мероприятие приглашены как профессионалы в своей сфере, так и просто любители этой ягоды.



«Посетители праздника смогут увидеть урожай из Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Пермской и Тюменской областей, Башкортостана, Казахстана, Удмуртии и Москвы», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» организатор фестиваля Николай Сергеев.

Во время мероприятия пройдёт дегустация плодов и винограда, по итогам которой люди будут оценивать гроздья и ягоды по красоте и вкусу. Кроме того, на фестивале будет организована продажа саженцев различных культур, а также экскурсия по виноградникам садоводов.