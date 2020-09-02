Жители Южноуральска увидели «Классику на Дворцовой»

Концерт был показан силами местной администрации и ПАО «Ростелеком».

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«Классику на Дворцовой» смогли увидеть жители Южноуральска. Такую акцию им устроила компания «Ростелеком» совместно с городской администрацией. Ранее музыкальное шоу было доступно только петербуржцам. Теперь же, по словам представителей провайдера, жители Южноуральска смогли на один вечер оказаться в северной столице.



Презентация виртуального шоу состоялась в «Городском Доме культуры», а воплотить идею в жизнь позволил нацпроект «Культура». Как отметила начальник управления культуры и туризма, спорта и физической культуры администрации Южноуральска Евгения Орликова, именно благодаря нему в городе появился «Виртуальный концертный зал».

«Новейшее современное LED оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации. Уверена, что южноуральцам полюбится этот формат полного присутствия зрителя на концертных выступлениях лучших отечественных и мировых звезд классической музыки. Приятно, что открыл эту плеяду эксклюзивный гала-концерт „Классика на Дворцовой“ с удивительной атмосферой музыкального Петербурга»,— заявила Евгения Орликова.

«Классика на Дворцовой» в формете онлайн в очередной раз подтверждает востребованность искусства в любом формате, уверен директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. Проект, из ежегодного мероприятия, превратился в онлайн-шоу, которое провайдер может показать жителям любого из городов России.

«Глава Южноуральского городского округа Александр Лазарев по достоинству оценил уникальность проекта и откликнулся на предложение сотрудничества. Так Южноуральск стал первым городом Челябинской области, получившим возможность оценить качество и уровень гала-концерта „Классики на Дворцовой“. А если кто-то не смог прийти на концерт, можно насладиться шедеврами мировой оперной сцены дома в видеосервисе Wink абсолютно бесплатно»,— сказал Михаил Сергеев.

Отметим, что «Классика на дворцовой» — шоу классического искусства, не имеющее аналогов в России. На протяжении семи лет концерт остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. В этом году он состоялся в онлайн-формате.