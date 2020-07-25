Россияне смогут посещать концерты и спектакли только в масках. В театрах и концертных залах запретят продажу еды, а воду и напитки можно будет приобрести только в заводской упаковке. Рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций появились на сайте Роспотребнадзора в пятницу, 24 июля.
Площадкам и залам рекомендуют запустить в продажу защитные маски, чтобы зрители смогли купить их перед мероприятием. Правила касаются и формата проведения спектаклей и концертов. Например, играющие на духовых инструментах музыканты должны соблюдать дистанцию в два метра. А дирижер не может подходить к оркестру ближе, чем полтора метра.
«Перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов», — говорится в документе Роспотребнадзора.
Добавим, что, согласно предписаниям, хоровые и массовые сцены в спектаклях будут исключать.