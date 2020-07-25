Посещать театры и концерты в масках разрешили в Роспотребнадзоре

На площадках и в заведениях не будут продавать еду, а напитки — только в особой упаковке.

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Россияне смогут посещать концерты и спектакли только в масках. В театрах и концертных залах запретят продажу еды, а воду и напитки можно будет приобрести только в заводской упаковке. Рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций появились на сайте Роспотребнадзора в пятницу, 24 июля.

Площадкам и залам рекомендуют запустить в продажу защитные маски, чтобы зрители смогли купить их перед мероприятием. Правила касаются и формата проведения спектаклей и концертов. Например, играющие на духовых инструментах музыканты должны соблюдать дистанцию в два метра. А дирижер не может подходить к оркестру ближе, чем полтора метра.

«Перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов», — говорится в документе Роспотребнадзора.

Добавим, что, согласно предписаниям, хоровые и массовые сцены в спектаклях будут исключать.