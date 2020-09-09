IT-куб открылся в Южноуральске

В центре смогут бесплатно заниматься 400 детей.

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Новый IT-куб открылся в Южноуральске. В новом центре бесплатно смогут заниматься 400 детей от 6 до 18 лет. Обучение языкам программирования, разработке приложений для смартфонов стали доступным для жителям Южноуральска. Как отметил педагог-наставник IT-куба Владимир Быченок детям будут доступны и технологии виртуальной и дополненной реальности.



«Мы будем работать в средах разработки виртуальной реальности, то есть создавать другие миры, грубо говоря. Плюс мы будем работать в 3D редакторах, создавая объекты для этих других миров, и по итогу у нас выйдет красота»,— отметил педагог-наставник Владимир Быченок.

Новый IT-куб уже успела осмотреть первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она отметила, что подобные центры помогут детям в профориентации и воспитают патриотизм.

«Думаю это однозначно даст результаты. Здесь смогли соединить интересы города, производства, и образования детей. за этим на самом деле будущее»,— подчеркнула первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Уже сейчас с юными учёными заключены договоры о сотрудничестве. К примеру одна из компаний региона по производству круп уже на следующий год ждёт разработки школьников на своём заводе. Также контракты с молодыми учёными заключили и другие фирмы.

«Мы нуждаемся в высокотехнологичных машинах, которые позволяют делать работу лучше чем простой человек, делать ее качественно. тем самым создавая для нашего потребителя более качественный продукт»,— отметил директор по развитию предприятия по производству круп Сергей Кирпиченко.

IT-куб будет работать ежедневно с 8 утра до 9 вечера, а преподавателями выступят 13 лучших наставников Челябинской области. Они прошли обучение в «Сколково» и у федеральных партнёров, в числе которых — «Яндекс» и «Самсунг»

Отметим, что такой же центр откроется в следующем году в Челябинске. На очереди — Магнитогорск, Сатка, Снежинск и Кыштым. Центры цифрового образования существуют благодаря проекту, реализуемому в рамках нацпроекта «Образование».