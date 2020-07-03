Концерт в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» пройдёт на Кировке

Мероприятие станет частью праздничных событий.

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В Челябинске продолжаются праздничные мероприятия в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Сегодня, 3 июля, на главной пешеходной улице областной столицы — Кировке состоится праздничный концерт. Отмечается, что это событие — не единственное и в течение недели жителей города ждёт ещё ряд торжественных событий.



Напомним, кроме Челябинска звание «Город трудовой доблести» получил и Магнитогорск. Об этом в четверг, 2 июля, объявил президент Владимир Путин. В честь этого в обоих городах прошлым вечером состоялся праздничный салют. Уже сегодня, 3 июля глава государства подписал официальный указ о присвоении звания.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ городу Челябинск и городу Магнитогорск»,— гласит текст указа.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны Челябинск и Магнитогорск внесли значительный вклад в победу Советских войск. Именно на Южном Урале находилось большинство производств. Пятую часть всех танков дал Челябинск, а из магнитогорской стали был изготовлен каждый второй снаряд.