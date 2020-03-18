Южноуральцы укрепляют иммунитет на курорте «Увильды»

Новая программа лечения включает большой спектр полезных процедур.

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Грязелечение, фитобар, кислородные коктейли, душ Шарко, ЛФК и, конечно, массаж — новую программу лечения «Иммунитет — защита от вирусов» курорта «Увильды» по достоинству оценили уже более 300 человек.

В течение 14 дней пациенты под руководством специалистов активизируют защитные системы организма — от кишечника до кожных покровов: такое комплексное воздействие обеспечивает лучший результат.

В числе обязательных процедур — радоновые ванны с «живой» водой: уникальный фактор бальнеологического курорта. Принимать такую ванну, с индивидуальной дозировкой радия, следует в течение 10 минут, после чего переходить к следующему этапу — грязелечению. Сапропелевый источник восстанавливает защитные слои кожи и придает ей здоровый внешний вид.

На «десерт» — соль: гималайская, сильвитовая и илецкая. 20 минут жители мегаполисов вдыхают соленый воздух в специальной спелеокамере. Особенно полезно такое расслабляющее времяпрепровождение людям с предастмой, астмой и ринитами, а также при различных кожных заболеваниях.

«Если у вас частые простудные заболевания и быстрая утомляемость, вы работаете в большом коллективе, а, значит, есть риск заражения вирусными инфекциями — пора на санаторно-курортное оздоровление!», — отмечает главный врач многопрофильного центра и реабилитации курорта «Увильды» Елена Куракалова.

опорно-двигательного

К слову, отправиться на отдых можно всей семьей: дети до 12 лет пройдут курс «Здоровый ребенок», охватывающий большой спектр заболеваний — кожи, дыхательных путей иаппарата.