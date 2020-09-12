Южноуральцы ставят прививки от гриппа прямо на избирательных участках

Для того, чтобы поставить вакцину, нужны только паспорт и полис.

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Жители Челябинской области могут поставить прививку от гриппа прямо на территории, где проходит голосование. На избирательном участке в здании ФГБОУ ВО ЮУГМУ также проходит вакцинация населения. Люди, узнав, что прививку можно поставить сразу, чаще всего соглашаются ее сделать.

«Много людей уже согласилось сделать прививку. Отказываются редко, как правило, только те, у кого есть противопоказания. Например, отказываются те, у кого аллергия на куриный белок или острая поствакцинальная реакция. Поставить же прививки стоит в первую очередь тем, кто часто контактирует с людьми: учителям, медикам, студентам и школьникам», — прокомментировала ситуацию корреспонденту медиахолдинга ОТВ участковый терапевт Алина Назарова.

За прошлый день вакцину «Совигрипп» на избирательном участке в ЮУГМУ поставили 22 человека. Сегодня, во второй день голосования, люди также соглашаются поставить прививку.

«Я собирался прививаться, поставил вакцину тут, потому что никуда не надо ходить. Я постоянно прививаюсь, гриппом не болел уже давно», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ челябинец Антон Логинов.

Всего в регионе на 613 избирательных участках будут работать пункты, где можно поставить прививку от гриппа. Ознакомиться со списком можно по ссылке.