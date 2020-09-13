Прививки от гриппа и ОРВИ ставят на избирательных участках в Челябинской области

В Троицке, например, медпункты развернули на десяти участках.

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Жители Челябинской области могут привиться от гриппа прямо на избирательном участке. Людям удобно проголосовать, а затем сразу пройти вакцинацию, — все в одном месте.

В копейском поселке Железнодорожный организовали прививочный кабинет в ДК имени Петрякова. По словам участкового врача-терапевта Клавдии Звягинцевой, кабинет работает с понедельника по пятницу. Организовали его, чтобы южноуральцам, работающим ежедневно, было проще пройти эту процедуру.

«Пришел, проголосовал, ну и поставил прививку. Прививку ставлю каждый год, так как нахожусь в зоне риска. Во-первых, пожилой, 64 года уже. А во-вторых, на диализе нахожусь», — рассказал житель Копейска Юрий Канников.

За две недели, прививки поставили более ста человек, а за один час работы в воскресенье пройти вакцинацию успели еще 20 желающих.

В Троицке медпункты развернули на десяти участках. Жители города прививаются за свой счет, но некоторые из них имеют право на бесплатную вакцину.

«Проводится бесплатно для декретированных групп. Это люди старше 65 лет, пенсионеры. Это больные с хроническими заболеваниями неинфекционными. Это медицинские работники, работники образовательной сферы. Это студенты, это призывники», — пояснил заведующий отделением медицинской профилактики областной больницы Троицка Станислав Корец.

Отметим, вакцинация будет проводиться по будням и выходным вплоть до первого декабря. Всего в регионе на 613 избирательных участках работают пункты, где можно поставить прививку. Полный список можно увидеть по ссылке.