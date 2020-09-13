Избирателей в Курчатовском районе Челябинска встречает частушечница

Нарядная женщина поёт про выборы и кандидатов.

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Сегодня, 13 сентября, на территории всей Челябинской области проходят выборы в региональное Законодательное собрание. И в некоторых местах довольно весело. Например, в Курчатовском районе Челябинска, на избирательном участке, расположенном около гимназии № 26, желающих проголосовать встречает частушечница. Женщина поёт четверостишия собственного сочинения про важность выборов, кандидатов и веселит окружающих.

«Очень весёлые частушки, да и сама певунья интересная, зажигательная»,— поделились впечатлениями избиратели Эмма и Виктор Алексахины.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ познакомился с яркой женщиной поближе. Оказалось, пенсионерка Алевтина Курилова руководит ансамблем «Семёновна» и частушки сочиняет тщательно. А на это уходит не один час.

«Произведение должно быть житейским, но с глубоким смыслом. А так же иметь логические начало и конец. Частушка ведь идёт в народ, она взята из народа и для него. А это очень великое дело»,— говорит Алевтина Курилова.

Закончив выступление, женщина отправляется на участок и делает свой выбор. Там ей выдают персональный комплект для голосования, обрабатывают руки и измеряют температуру. Всё, как положено, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

«Каждому избирателю выдаётся своя ручка и спиртовая салфеточка. И только после того, как проведут термометрию, избиратель может пройти на участок»,— рассказала председатель избирательной комиссии № 611 Светлана Машукова.

Напомним, сделать свой выбор можно сегодня, в Единый день голосования, до 20:00.