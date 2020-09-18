Челябинцев приглашают поставить вакцины от гриппа в шести ТРК города

Акция будет проходить на протяжении всех выходных.

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Челябинцы снова смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа. Возможность поставить прививку появится в шести торговых центрах Челябинска, а также на семи площадка региона. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения области.



Так, жители Челябинска смогут вакцинироваться в ТРК «Алмаз» все выходные у центрального входа с 10:00 до 18:00. Отметим, что в субботу, 19 сентября, точка будет работать и у «Леруа Мерлен» с 9:00 до 15:00. В «Фокусе» у входа с Комсомольского проспекта ставить прививки будут 19 сентября с 10:00 до 14:00, в этот же день акция, состоится в «Кольце» с 10:00 до 17:00 и в «Фиесте», рядом с зоной фудкорта с 11:00 до 17:00. Все выходные будет работать точка в «Горках» с 10:00 до 17:00. Чтобы вакцинироваться там, необходимо зайти со стороны Мередиана и повернуть направо.

В Бредах прививки будут ставить на рынке по улице Торговая в воскресенье, 20 сентября, с 10:00 до 14:00. Днём ранее вакцину получат посетители ТРК «Тарелка» в Златоусте с 12:00 до 14:00, ТРК «Слава» в Копейске с 1:00 до 16:00, комплекса «Континент» в Магнитогорске с 10:00 до 16:00 и Троицкого рынка 9:00 до 13:00. Сегодня, 18 сентября, с 13:00 до 15:00 вакцинироваться можно в ТРК «Октябрь» Октябрьского района. Кроме того, все выходные с 12:00 до 16:00 будет работать точка в «Гостином дворе» Магнитогорска.

«Медицинские бригады ждут жителей старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Перед прививкой вас обязательно осмотрит и проконсультирует медицинский специалист»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, что прививку в рамках акции «Вакцинация74» поставил министра спорта Челябинской области Леонид Одер. Функционер подчеркнул, что вакцинируется от гриппа не в первый раз, а также отметил, что это необходимо делать всем, особенно людям, которые часто контактируют с другими людьми.

«Важно ответственно подходить к этому вопросу и заботиться о собственном здоровье, тем самым проявляя бдительность к окружающим. Профилактика гриппа помогает предотвратить массовые заболевания — чем больше людей будут думать о своем здоровье, тем меньше риск заболеваемости и вынужденного нахождения дома из-за карантина»,— сказал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Добавим, ранее в рамках акции «Вакцинация74» ранее поставили прививки и другие первые лица Челябинской области. В их числе губернатор Алексей Текслер, министр здравоохранения Юрий Семёнов, детский омбудсмен Евгения Майорова и министр промышленности Павел Рыжий.