Южноуральцы стали чаще оплачивать «коммуналку» онлайн

В апреле к личному кабинету «Уралэнергосбыта» подключилось 20 тысяч новых пользователей.

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Пандемия коронавируса сыграла свою роль в жизни жителей Челябинской области. Южноуральцы стали чаще оплачивать коммунальные услуги онлайн. По данным пресс-службы «Уралэнергосбыт», в прошлом месяце к личному кабинету организации присоединилось более 20 тысяч новых абонентов.



Услуга оказалась востребована среди жителей крупных городов. Оплата с помощью личного кабинета выросла вдвое по сравнению с мартом.

«В первый месяц самоизоляции потребителям за короткий период времени пришлось привыкать к новым условиям взаимодействия со сбытовой компанией. Кто-то самостоятельно освоил дистанционные сервисы оплаты, кто-то обратился в наш контакт-центр за консультацией. Некоторые брали ответственность за своих близких и подключали их лицевые счета к своему личному кабинету. Но, несмотря на ответственное отношение части южноуральцев, поступление средств за потребленную электроэнергию всё же снизилось, в среднем на 10%»,— комментирует директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

При этом сократилось поступление средств через банковские сервисы. Так, в сравнении с мартом в апреле плата через «Челябинвестбанк» уменьшилась на 28%, через «Челиндбанк» — на 6%. Наименьшее падение платежей в период самоизоляции зафиксировано через сервисы «Сбербанка» — 2%. В самом «Уралэнергосбыте» данный факт связывают с закрытием отделений системы «Город».