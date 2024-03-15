Южноуральцы сообщили о проблемах с входом на платформы удаленного голосования

Система справляется, но находится под нагрузкой

В Челябинской области к 12:00 с помощью ДЭГ проголосовало 43% южноуральцев из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом. По данным регионального Минцифры, портал «Госуслуги» и платформа ДЭГ работают штатно, хотя жалобы на невозможность проголосовать дистанционно поступают.



«Несмотря на высокую активность избирателей, платформа дистанционного электронного голосования и „Госуслуги“ справляются с нагрузкой. Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, с предложением проголосовать позже. Сейчас на „Госуслугах“ в пике авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду», — сообщили в министерстве.





С 8:00 по московскому времени на «Госуслуги» зашло более 4 миллионов пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг.

По словам наблюдателя за ДЭГ в Челябинской области Александра Анисимова, нагрузка на сервис все же идет.

«Возникают небольшие проблемы с тем, чтобы войти в систему, например, наблюдения. Но те, кто в ней уже находятся, не видят никаких проблем: у них все отображается и обновляется. Мы видим изменения контрольных чисел: сколько выдано бюллетеней и сколько подано. В этом плане у нас все в порядке», — сказала Александра Анисимова.

Некоторые пользователи обращаются с тем, что могут зайти только со второго раза.