«Голосовать — это традиция». Как принимают участие в выборах президента челябинцы

Руководитель медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова пришла на избирательный участок одной из первых

В Челябинске сегодня, 15 марта, в 8 часов утра начались выборы президента Российской Федерации. В Центральном районе на избирательном участке № 788 было оживленно уже с открытия. В числе первых свой выбор сделала исполняющий обязанности генерального директора медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова.





«Голосовать — это для меня традиция. Я не пропустила ни одни выборы в нашей стране. Я считаю, что и сегодня необходимо прийти каждому и проголосовать за наше будущее. Это очень важное и ответственное событие в жизни нашей страны. И мне, как, думаю, и каждому гражданину, не все равно, кто возглавит страну», — сказала Анна Воронова.





С утра на участке было много семей, которые пришли отдать свой голос перед работой. Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб посетил выборы вместе с супругой.





«С супругой традиционно пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Это для нас традиция — голосовать. Сейчас выборы сдвинулись на пятницу. Стало больше времени для того, чтобы прийти, отдать свой голос. С 18 лет всегда хожу на каждые выборы», — отметил министр.





Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский также отметил важность голосования.





«У нас каждый день происходит много мероприятий. Сегодня для детей открытие выставки, на которую придет огромное количество людей. Для меня важно проголосовать, чтобы так было всегда. Чтобы было много работы, она была яркой и интересной. Была возможность расти, приглашать людей и радовать их своей работой», — сказал руководитель музея.





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. К утру 15 марта подано 70 818 заявлений на голосование по месту нахождения, поступило 234 287 обращений на дистанционное электронное голосование.