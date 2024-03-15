40% южноуральцев, зарегистрировавшихся на ДЭГ, уже проголосовали

В их числе председатель ТИК Евгений Голицын

К 10 утра первого дня выборов с помощью ДЭГ проголосовали уже 40% жителей Челябинской области из числа тех, кто зарегистрировался для голосования в таком формате. Всего заявления на дистанционное электронное голосование подали 233 716 избирателей Челябинской области. Среди них и председатель территориальной избирательной комиссии Евгений Голицын.





Фото: территориальная избирательная комиссия

«Я впервые попробовал голосовать онлайн и хочу отметить, что дистанционное электронное голосование — это просто очень удобно. Не надо никуда специально ехать или идти, не нужно менять планы, выкраивать время, чем-то жертвовать», — отметил Евгений Голицын.

В ходе первого брифинга о старте голосования на территории региона Евгений Голицын также сообщил, что весь день работает телефон горячей линии 8-800-200-00-20, по которому можно задать все интересующие вопросы, касающиеся голосования.