Челябинцы активно приходят на выборы к открытию избирательных участков

Перед началом голосования звучит гимн РФ

Сегодня в 8 часов утра стартовало голосование за президента РФ. Обстановку на избирательных участках оценил корреспондент Первого областного информагентства.





Голосование будет проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00. Сегодня с самого утра на избирательных участках уже собираются очереди из тех, кто решил отдать свой голос. Многие челябинцы не стали откладывать голосование на выходные и пришли на участки прямо перед началом рабочего и учебного дня.

«На участке с самого утра оживленно. Горожане начали приходить на голосование заранее, до работы участка. На местах выдачи бюллетеней в 8 утра уже толпились люди. Перед началом голосования прозвучал гимн России», — передает корреспондент ИА «Первое областное» с избирательного участка № 788 на улице Красноармейской в Челябинске.

Также на участках работают волонтеры викторины «Всей семьей — за Челябинск». У участников лотереи есть шанс выиграть ноутбуки, смартфоны, квартиры и автомобили. Для этого нужно только заполнить бланк с вопросами и опустить отрывную часть в специальную урну.





Напомним, что у жителей Челябинской области есть возможность проголосовать на избирательных участках, на дому и с помощью дистанционного электронного голосования. В регионе будут работать 2267 участковых избирательных комиссий.