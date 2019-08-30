Южноуральцы смогут в прямом эфире насладиться высокой музыкой

Сегодня в Кыштыме состоится открытие международного фестиваля духовной музыки.

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Сегодня, 30 августа, в Кыштыме стартует международный фестиваль духовной музыки. Мероприятие пройдет уже в четвертый раз.

Ранее планировалось, что открытие фестиваля состоится на открытой площадке у Народного дома, но как сообщили в администрации Кыштыма, из-за дождей и сильного ветра мерприятие перенесли в Храм Рождества Христова по улице Ленина. Так что непогода никак не повлияет на проведение мероприятия.

Южноуральцы смогут услышать музыкальные произведения знаменитых композиторов со всего мира в исполнении академического культурно-художественного объединения «Ива Лоба Рибар», которые приедут прямо из Сербии, Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии, ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», хоровой капеллы Тюменской филармонии, мужского хора «Оптина пустынь», а также Челябинского камерного хора имени Михальченко.

Отметим, что фестиваль пройдет в 12 городах региона, в их число вошли и Челябинск, Сатка, Златоуст, Южноуральск, Миасс, Троицк, Карабаш. Жителей Челябинской области в каждом городе ждет насыщенная программа, так что южноуральцы смогут вдоволь насытиться звуками духовной музыки. Форум будет проходить с 30 августа по 3 сентября.

Сегодня же те, кто не сможет присоединиться к кыштымцам, смогут посмотреть прямую трансляцию на сайте 1obl.tv, которая начнется в 18:00.